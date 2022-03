Inauguration du Verger Municipal d’Audun-le-Tiche: découvrez la biodiversité locale Verger Municipal d’Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche

Le verger municipal ouvre ses portes pour son inauguration avec une performance de la troupe de danse contemporaine Man’Ok, une présentation musicale de À ta Portée et une exposition photographique d’une artiste locale sur la biodiversité. **Au programme le samedi 4 juin 2022:** – Animations dans le cadre d’Esch 2022 “Capitale Européenne de la Culture” avec la troupe de danse Man’OK. – Vernissage photos du Verger Municipal par Phil et de la biodiversité locale. – Prestation musicale des élèves de l’école de musicale inter-communale « À ta portée » Petite restauration sur place.

Entrée libre

Des animations culturelles vous seront proposées. Verger Municipal d’Audun-le-Tiche rue François Ponsin Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Moselle

2022-06-04T14:45:00 2022-06-04T18:00:00

