Vendespace, le jeudi 16 septembre à 19:30

**Le Vendée Énergie Tour** Le SyDEV, lance la 8ème édition du Vendée Energie Tour en partenariat avec le Conseil Départemental de la Vendée. Le Vendée Energie Tour a traditionnellement lieu début juin. En 2021, pour la 2ème année consécutive, l’événement est décalé au mois de septembre et se déroulera du 16 septembre au 7 octobre. Cet événement, référence en matière de mobilité durable, vise à sensibiliser et informer les collectivités, les entreprises et le grand public sur les solutions d’aujourd’hui et de demain en matière de transport bas carbone. Cette édition va promouvoir le mix énergétique électrique, BioGNV et Hydrogène pour les véhicules. Trois énergies produites et distribuées localement en circuit court. Un programme toujours aussi fort avec : le retour du célèbre rallye avec un beau parcours à la découverte des énergies renouvelables, des portes ouvertes du véhicule propre chez les concessionnaires vendéens, des conférences pour les entreprises et collectivités sur la décarbonation de leurs véhicules, des événements marquants sur l’hydrogène vert vendéen, mais aussi pour le BioGNV et la mobilité électrique ! Ce programme n’est pas encore définitif, nous le dévoilerons progressivement. **La traditionnelle inauguration du Vendée Energie Tour** aura lieu à 19h30 en présence de nombreux élus vendéens sous le parrainage du Président du Département de la Vendée et du Président du SyDEV. Les équipages du rallye sont conviés à cette inauguration et pourront exposer leurs véhicules. Les concessionnaires partenaires auront également une zone dédiée. **Suivez en direct les étapes du Vendée énergie tour :** La Web-Tv du Vendée Energie Tour vous proposera pendant l’événement un contenu riche en informations que vous pourrez suivre y compris en replay. [[https://webtv.vendee-energie-tour.com/](https://webtv.vendee-energie-tour.com/)](https://webtv.vendee-energie-tour.com/)

Vendespace mouilleron-le-captif Mouilleron-le-Captif Vendée



