Cte-d’Or Arceau EUR 0 0 Ces portes ouvertes sont l’occasion d’échanger avec vous autour de l’histoire du château et de son parc ainsi que sur la mise en place du projet de notre nouvelle salle de réception.

Pour ce beau week-end nous avons l’honneur de recevoir 4 artistes talentueuses : Arlette Renaudin, Micheline Reboulleau, Raphaëlle Jouffroy et Camille Le Clere.

L’exposition : 8 octobre de 14h30 à 17h30 – 9 octobre de 14h30 à 17h. Château d’Arcelot Trianon du château d’Arcelot Rue du Colombier Arceau

