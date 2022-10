Inauguration du Trianon : Concert de Piano – Maximilien Borron

Au Trianon – Samedi 8 octobre 2022 à 20h. Programme : Mozart

Sonate k 309

Allegro

Andante

Rondo Allegretto Beethoven

Sonate n°11 op 22

Allegro con brio

Adagio con molto espressione

Menuetto

Rondo, Allegretto Ravel

Tombeau de couperin

Prélude

Fugue

Forlane

Rigaudon

Menuet

Réservation : https://my.weezevent.com/concert-piano +33 3 80 37 00 73

