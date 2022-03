Inauguration du terrain multisport Lauzun Lauzun Catégories d’évènement: Lauzun

Lauzun Lot-et-Garonne Lauzun Venez découvrir le nouveau terrain multisport de Lauzun !

Pour l’occasion, la mairie de Lauzun vous propose plusieurs défis sportifs, pour un moment convivial. Inscription à l’arriver pour former les équipes.

©mairie-lauzun

dernière mise à jour : 2022-03-14

