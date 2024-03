Inauguration du site mémoriel RN158 Goodwood SITE MEMORIEL RN158 Castine-en-Plaine, vendredi 7 juin 2024.

Inauguration du site mémoriel RN158 Goodwood SITE MEMORIEL RN158 Castine-en-Plaine Calvados

Inauguration du site mémoriel RN158 Goodwood pour le 80e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie.

Transmission de mémoire Le comité Goodwood 1944 propose une lecture historique des batailles entre Caen, Colombelles, Ranville, Falaise et Montormel et mettre en perspective les cimetières, les sites mémoriels et les musées. Le but est de relier de façon pédagogique le site RN158 à ces lieux pour la transmission de la mémoire aux jeunes.

Inauguration du site mémoriel RN158 Goodwood pour le 80e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie.

Transmission de mémoire Le comité Goodwood 1944 propose une lecture historique des batailles entre Caen, Colombelles, Ranville, Falaise et Montormel et mettre en perspective les cimetières, les sites mémoriels et les musées. Le but est de relier de façon pédagogique le site RN158 à ces lieux pour la transmission de la mémoire aux jeunes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 10:00:00

fin : 2024-06-07 12:00:00

SITE MEMORIEL RN158 Les bruyères (plan cadastral)

Castine-en-Plaine 14540 Calvados Normandie didier.bellanger138@orange.fr

L’événement Inauguration du site mémoriel RN158 Goodwood Castine-en-Plaine a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Caen la Mer