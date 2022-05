Inauguration du sentier pédagogique sur la biodiversité Ferme Pilote du groupe Carré, 17 juin 2022, Gouy-sous-Bellonne.

Inauguration du sentier pédagogique sur la biodiversité

Ferme Pilote du groupe Carré, le vendredi 17 juin à 14:00

**Vous cherchez un moyen pédagogique pour aborder le thème de la biodiversité auprès de vos élèves ?** Découvrez notre nouveau sentier de la biodiversité, présentant de manière ludique les sujets suivants, sur un parcours de 2 km : * la Ferme Pilote ; * abeilles et apiculture ; * jachères fleuries et pollinisateurs ; * bandes enherbées et ZNT (_Zones de Non Traitement_) ; * fossé, marre et organismes aquatiques ; * talus et érosion ; * haies et arbres ; * gibier et chasse ; * auxiliaires de production et ravageurs ; * vie du sol et vers de terre ; * corridors et trame verte ; * pâtures et élevage ; Plusieurs ateliers seront organisés, au bord du sentier, sur les thématiques des abeilles (à proximité des ruches) et de la fertilité des sols (tests bèches, comptage de vers de terre, test du slip…). Le groupe Carré s’est engagé, depuis 2015, dans l’agroécologie et la baisse raisonnée des produits phytosanitaires avec le projet de la ferme Pilote. En 2018, nous avons également fondé avec des agriculteurs l’association ECO-PHYT’, qui est aujourd’hui une structure de référence pour l’accompagnement des agriculteurs dans la transition des pratiques en grandes cultures avec la certification HVE (_Haute Valeur Environnementale_).

Accès libre

Découvrez le nouveau sentier de la biodiversité, réalisé sur le site de la ferme Pilote du groupe Carré à Gouy-sous-Bellonne. Des animations pour les scolaires autour du thème des abeilles et des sols

Ferme Pilote du groupe Carré 18 rue du Calvaire 62112 Gouy-sous-Bellonne Gouy-sous-Bellonne Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T16:30:00