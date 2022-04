Inauguration du sentier Homme et Nature Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat, 27 avril 2022, Mas-Thibert.

Inauguration du sentier Homme et Nature

Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat, le mercredi 27 avril à 11:00

Le sentier Homme et Nature, accessible en autonomie, invite à la découverte des paysages et milieux caractéristiques de la Camargue et des zones humides (roselière, sansouïre, ripisylve, mare temporaire et prairie) et de la faune qui y vit (cigognes, hérons, sangliers, chevaux de race Camargue, invertébrés aquatiques…). Il permet également, grâce à des évocations ou de réelles infrastructures (maison des chauves-souris, Cabanatau, cour de triage, mare temporaire…) de découvrir la multiplicité des activités humaines présentes sur le territoire et ses espaces naturels : protection de la nature et éducation à l’environnement, agriculture et élevage, savoirs-faires traditionnels et art contemporain, recherches scientifiques et fouilles archéologiques… Infos pratiques : Le sentier Homme et Nature est accessible depuis l’accueil par les sentiers de l’Etourneau.

Droit d’entrée de 6€ à partir de 13 ans, 3€ de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Carte d’accès annuelle individuelle (20€) ou familiale (30€). Gratuit pour les personnes en situation de handicap et pour les habitants de Mas Thibert.

Le sentier Homme et nature sera inauguré le mercredi 27 avril à partir de 11h. Parcours pédestre de 1,6 km, il viendra compléter l’offre de découverte existante sur les sentiers de l’Etourneau.

Réserve naturelle nationale des Marais du vigueirat 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert Bouches-du-Rhône



