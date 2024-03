Inauguration du Sentier des Vignerons Cellier des Coteaux de Lancon Lançon-Provence, samedi 13 avril 2024.

Inauguration et découverte guidée du nouveau sentier de randonnée.

Animation musicale, dégustation et repas tiré du sac.

8h30 Accueil au Cellier des Coteaux de Lançon-Provence

9h00 Départ pour la randonnée des Oliviers en raccourci (4km)

10h45 Retour au Cellier des Coteaux et départ en véhicule vers le parking des chasseurs pour le site de Coudouneù, ferme-grenier de la fin du Ve av. J.-C

11h15 Visite du site

12h15 14h apéritif -dégustation et repas tiré du sac avec ambiance musicale. .

Début : 2024-04-13 08:30:00

fin : 2024-04-13 14:00:00

Cellier des Coteaux de Lancon 3 avenue des Pins, rte Nationale 113

Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cellierdescoteauxdelancon@gmail.com

