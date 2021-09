Échirolles Échirolles Échirolles, Isère Inauguration du “Salon d’Automne” au Musée Géo-Charles Échirolles Échirolles Catégories d’évènement: Échirolles

Inauguration du "Salon d'Automne" au Musée Géo-Charles

2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Musée Géo-Charles
1 rue Géo Charles

Échirolles
Isère
Échirolles

Échirolles Isère Échirolles « Salon d’Automne » en partenariat de l’Association Reg’Arts.

Inauguration de l’exposition qui présente une sélection d’œuvres, dessins, peintures, sculptures, photographies en présence des artistes. i.claperon@ville-echirolles.fr dernière mise à jour : 2021-09-09 par

