2022-04-02 09:30:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse
Au Pôle Rugby

> A partir de 9h30 – Entraînement de l’École de rugby en présence de Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby

> 11h – Inauguration officielle en présence de Bernard Laporte

Au Stade de la Fougère

> A partir de 12h30 – Repas d’avant-match par La Kantxa (sur réservation uniquement)

> 16h30 – Match Fédérale 1 UST Rugby Côte Sud / Auch

> 18h – Réception d’après-match. Animation musicale par « Les Acoustiques anonymes », en partenariat avec Landes Musiques Amplifiées Au Pôle Rugby

Saint-Vincent-de-Tyrosse

