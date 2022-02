Inauguration du Pôle Musiques Traditionnelle Café Charbon,Nevers (58)

Dans le cadre de l’inauguration du Pöle Musiques Traditionnelles d’ici et du Monde du Café Charbon, Bal avec le trio Durand-Millet-Raillard et concert avec ISTAN ( Sylvain Barou, Ronan Pellen et julien Stevenin). Billetterie sur www.cafe-charbon-nevers.com *source : événement [Inauguration du Pôle Musiques Traditionnelle](https://agendatrad.org/e/35158) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec ISTAN et Trio Durand Millet Raillard Café Charbon,Nevers (58) 10, Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon, 58000 Nevers, France

