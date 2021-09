Inauguration du Philanthro-Lab Le Philanthro-Lab, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 14h30 à 18h30

gratuit

A l’occasion de son inauguration, le Philanthro-Lab se met en fête le samedi 2 octobre de 14h30 à 18h30 et propose aux familles de se rassembler de manière ludique autour des sujets de générosité et d’engagement !

Premier lieu dédié à la philanthropie, le Philanthro-Lab porte une double mission : créer un écosystème favorable à l’essor de la philanthropie et démocratiser le réflexe du don et de l’engagement auprès du plus grand nombre.

Lieu de vie convivial et ouvert à tous, il est un démonstrateur de la philanthropie avec un mot d’ordre : « tous philanthropes ! ».

Chasse au trésor géante, jeux solidaires, exposition sur l’histoire du lieu, food trucks et animations rythmeront la journée qui s’articulera autour des valeurs de solidarité, de gratitude, de partage et de coopération.

Le Philanthro-Lab 15 Rue de la Bûcherie Paris 75005

10 : Maubert – Mutualité (212m) 10 : Cluny – La Sorbonne (253m)



Contact : contact@philanthro-lab.org https://philanthro-lab.org/ https://www.facebook.com/LePhilanthroLab75/ https://twitter.com/LePhilanthroLab

