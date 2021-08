Bignan Domaine de Kerguehennec Bignan, Morbihan Inauguration du Pavillon de peinture Domaine de Kerguehennec Bignan Catégories d’évènement: Bignan

Morbihan

Inauguration du Pavillon de peinture Domaine de Kerguehennec, 19 septembre 2021, Bignan. Inauguration du Pavillon de peinture

Domaine de Kerguehennec, le dimanche 19 septembre à 15:00

Lieu d’exception, accessible sur rendez-vous, le pavillon de peinture a été pensé comme un lieu de rencontre autour de la peinture de Pierre Tal Coat (1905-1985), un artiste majeur du XXe siècle, originaire de Bretagne, dont le parcours est présenté à l’étage du château. L’architecte venu en résidence au domaine dans le cadre de l’année France-Corée (2016) a pensé l’articulation de l’art, de l’architecture et du paysage. À la lisière des bois et des champs, sur les hauteurs de la vallée de la Claie, un long couloir translucide s’ouvre sur une petite salle bénéficiant d’un éclairage naturel zénithal. Il accueille une oeuvre de Tal Coat au plus près de la nature, qui fut souvent la source d’inspiration principale de l’artiste.

En extérieur

Le Pavillon de peinture de l’artiste architecte coréen Lee Hyun Jae, nouvelle œuvre du parc pensé comme un lieu de rencontre autour de la peinture de Tal Coat, sera inauguré dimanche 19 septembre. Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan Bignan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bignan, Morbihan Autres Lieu Domaine de Kerguehennec Adresse Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan Ville Bignan lieuville Domaine de Kerguehennec Bignan