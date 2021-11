Évry-Courcouronnes Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall Essonne, Évry-Courcouronnes INAUGURATION DU PASSAGE DES LUMIÈRES Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall Évry-Courcouronnes Catégories d’évènement: Essonne

Évry-Courcouronnes

INAUGURATION DU PASSAGE DES LUMIÈRES Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall, 16 décembre 2021, Évry-Courcouronnes. INAUGURATION DU PASSAGE DES LUMIÈRES

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall, le jeudi 16 décembre à 17:30

Rendez-vous le 16 décembre à 17h30 devant l’entrée du bâtiment Maupertuis de l’Université pour assister à l’inauguration du Passage des Lumières ! Cet événement se déroulera sur la voie piétonne située entre les bâtiments Maupertuis et Île-de-France, qui relie la Place des Droits de l’Homme et du Citoyen à la rue du Père Jarlan. À l’issue de cette inauguration, il sera ainsi proposé à chacun de se rendre à pied en centre-ville sur le spectacle en plein air Un temps de feu, organisé par l’Université d’Évry, la Scène nationale de l’Essonne, en partenariat avec l’Agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Évry-Courcouronnes, l’ENSIIE, Génopole, Télécom SudParis et l’IMT – Business School, dans le cadre de la Rue des Lumières. L’Université d’Évry et la mairie d’Évry-Courcouronnes vous convient à l’inauguration du Passage des Lumières, sur la voie piétonne située entre les bâtiments Maupertuis et Île-de-France. Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Courcouronnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T17:30:00 2021-12-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Évry-Courcouronnes Autres Lieu Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall Adresse 3 rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes Ville Évry-Courcouronnes lieuville Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall Évry-Courcouronnes