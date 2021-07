Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges INAUGURATION DU PARCOURS DE BILLES’VOLI Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

INAUGURATION DU PARCOURS DE BILLES'VOLI 2021-08-21 13:00:00 13:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 19:00:00 PARC TEE'VOLI Avenue des Etats-Unis

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 7.5 EUR Dans le cadre du 3ème Salon du Bien-être de Plombières-Les-Bains et du lancement du chantier Bee’Voli, le Parc Tee’Voli dévoilera sa nouvelle activité: le Billes’Voli!

Au programme: un parcours de 9 trous/activités autour du jeu de billes traditionnelles.

Durée d’une partie: 1 à 2 heures – Tarifs: de 5€ à 15€

Pour chaque session de jeu « Billes’Voli » vendue, 1€ sera reversé par LA PLOMBINOISE DE LOISIRS SAS à l’association PLOMBIERES NATURE pour le financement du sanctuaire Bee’Voli pour les insectes pollinisateurs. parcteevoli@gmail.com +33 6 04 47 89 60 https://www.facebook.com/events/559378108402974 La Plombinoise de Loisirs SAS dernière mise à jour : 2021-07-27 par

