Cajarc Lot La présentation de l’édition 2021 au Centre d’Art sera suivi d’une visite des œuvres installées dans les espaces naturels et les villages de la vallée.

RDV à 16h à la MAGCP

Sur ce territoire du Quercy, où la géologie porte les traces de la présence ancestrale de l'océan, où depuis les temps préhistoriques, nature et culture interagissent continuellement, nous souhaitons réfléchir au devenir de ce qui n'est pas toujours visible, à la recherche des indices de la mémoire de la terre et de son histoire mêlée à celles des Hommes. +33 5 65 40 78 19

