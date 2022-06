Inauguration du Parc Questel Melgven Melgven Catégories d’évènement: 29140

Melgven

Inauguration du Parc Questel Melgven, 4 juin 2022, Melgven. Inauguration du Parc Questel Melgven

2022-06-04 – 2022-06-04

Melgven 29140 Au programme :

Cours sportif en plein air : découverte du Postural Ball

avec l’association Activ’Sport

Séance à 10h30 et à 11h

SUR INSCRIPTION (pour adultes) Sieste musicale « Fleuve »

avec la compagnie Artoutaï

Embarquez dans une rêverie électro-aquatique vous immergeant telle une musqiue de film dans un bain de sons doux et apaisants, au rythme de l’eau

Séance à 15h et à 17h

SUR INSCRIPTION (tout public, à partir de 8 ans) Goûter offert par la Mairie de Melgven à 16h Balade nature « A la découverte du parc »

avec Axel Borin, animateur nature de l’association Kerbouzier

