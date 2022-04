Inauguration du parc Mémoriel Edward S. Hamilton Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Inauguration du parc Mémoriel Edward S. Hamilton
Port-Bail-sur-Mer

2022-07-03 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-03 13:00:00 13:00:00 Saint-Lô d’Ourville Parc Edward S. Hamilton

Port-Bail-sur-Mer Manche INAUGURATION DU PARC MEMORIEL Edward S. HAMILTON Cet événement unique est destiné à inaugurer un nouveau parc mémoriel qui rendra hommage à toutes celles et tous ceux qui ont ont combattu pour la libération de Port-Bail sur Mer en 1944 (200 soldats américains ont été tués lors de la libération de la Commune fin juin et début juillet 1944). Pour cette inauguration, des familles américaines seront spécialement présentes pour rendre hommage à ces soldats. De nombreuses animations sont prévues pour les familles. Possibilité à 200 enfants de participer à l’inauguration (cadeaux offerts aux enfants)

Inscription des enfants auprès de l'association : portbail1944@orange.fr Ce parc se situe derrière la mairie de Saint-Lô d'Ourville.

Saint-Lô d'Ourville Parc Edward S. Hamilton Port-Bail-sur-Mer

