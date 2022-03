Inauguration du parc Jacques Chirac Parc Jacques Chirac, 26 mars 2022, Le Havre.

Inauguration du parc Jacques Chirac

Parc Jacques Chirac, le samedi 26 mars à 10:00

Après de long mois de travaux, et à l’approche des beaux jours, la Ville inaugure le samedi 26 mars prochain son nouveau parc Jacques Chirac, en lieu et place de l’ancien gymnase Pierre François, situé allée Henri Dunant. Sur le thème des Arts Premiers, en lien avec le musée du Quai Branly, projet porté par l’ancien Président de la République Jacques Chirac. Ce terme « Art Premier » désigne souvent l’art traditionnel des cultures non-occidentales. L’inauguration commence à 10h par une conférence « Président, la nuit vient de tomber » présentée par Arnaud Ardoin, journaliste et écrivain. Cette conférence d’une heure et demie environ sera accompagnée par un débat et terminera par une dédicace du nouveau livre d’Arnaud Ardoin. A la suite de cette conférence, les Joinvillais sont conviés à se rendre au parc à 11h pour réaliser une balade artistique afin de découvrir l’ensemble du parc. Cette balade sera créée et aménagée par les enfants joinvillais et le Collectif d’Artistes (composés de quatre artistes Babacar Traoré Doli, Pape Moussa Pouye, Frédérique Binet et Mour Fall). Durant plusieurs semaines, ils vont créer, ensemble, des sculptures en utilisant les matériaux recyclées des travaux réalisés. Ces sculptures seront accompagnées d’une signalétique. Enfin, Monsieur le Maire et les enfants du Conseil municipal des Enfants prendront la parole à 11h30 dans le parc pour rendre hommage à Monsieur Jacques Chirac et présenter le parc. **PROGRAMME** * 10h – Conférence-débat d’Arnaud Ardoin « Président, la nuit vient de tomber », salle des Mariages de l’Hôtel de Ville * 11h – Balade artistique dans le parc * 11h30 – Inauguration du parc

Entrée libre à la conférence et à l’inauguration (sans réservation).

Nouveau à Joinville

Parc Jacques Chirac Allée Henri Dunant Le Havre Bois de Bléville Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:30:00