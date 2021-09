Ploulec'h Ploulec'h Côtes-d'Armor, Ploulec'h Inauguration du panneau historique du point d’eau Ploulec’h Ploulec'h Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploulec'h

Inauguration du panneau historique du point d’eau Ploulec’h, 18 septembre 2021, Ploulec'h. Inauguration du panneau historique du point d’eau 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18 13:00:00 Route du Yaudet Croas Min

Ploulec’h Côtes d’Armor Ploulec’h Restaurés en 2010, le lavoir et les fontaines de Croas Min à Ploulec’h vont avoir leur panneau historique à l’occasion des journées du patrimoine.

panneau qui décrit l’histoire de ce point d’eau de Ploulec’h depuis 1936.

Ce sera également l’occasion de rendre hommage à notre ami regretté Jean Pierre Droniou, grand restaurateur de ce site. ploulechaspp@sfr.fr +33 6 26 05 11 33 http://moulin-crech-olen.business.site/ Restaurés en 2010, le lavoir et les fontaines de Croas Min à Ploulec’h vont avoir leur panneau historique à l’occasion des journées du patrimoine.

panneau qui décrit l’histoire de ce point d’eau de Ploulec’h depuis 1936.

Ce sera également l’occasion de rendre hommage à notre ami regretté Jean Pierre Droniou, grand restaurateur de ce site. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploulec'h Autres Lieu Ploulec'h Adresse Route du Yaudet Croas Min Ville Ploulec'h lieuville 48.72897#-3.53128