Inauguration du nouveau parcours de visite numérique Arc-et-Senans, 26 mars 2022, Arc-et-Senans.

Inauguration du nouveau parcours de visite numérique Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

2022-03-26 – 2022-03-26 Saline royale Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs

Testez en famille les nouveaux dispositifs : la tablette tactile Histopad et ses reconstitutions 360°, la nouvelle exposition permanente “Une Mémoire du lieu” qui intègre de multiples systèmes pensés par la célèbre manufacture horlogère Utinam, la table tactile dans le musée Ledoux qui vous en apprendra davantage sur l’architecte de la Saline royale et le pavillon immersif, véritable capsule à voyager dans dans les plus beaux sites UNESCO du monde.

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/

Testez en famille les nouveaux dispositifs : la tablette tactile Histopad et ses reconstitutions 360°, la nouvelle exposition permanente “Une Mémoire du lieu” qui intègre de multiples systèmes pensés par la célèbre manufacture horlogère Utinam, la table tactile dans le musée Ledoux qui vous en apprendra davantage sur l’architecte de la Saline royale et le pavillon immersif, véritable capsule à voyager dans dans les plus beaux sites UNESCO du monde.

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2022-03-15 par