Inauguration du nouveau parcours Art sur le Causse Mayac, samedi 8 juin 2024.

Inauguration du nouveau parcours Art sur le Causse Mayac Dordogne

Exposition de land art sur le Causse. Parcours d’environ 3,5 km à travers des sentiers de causse, bordés de petits murets, sur lesquels vous pourrez admirer des installations artistiques en lien avec l’environnement, réalisées par les artistes avec des matériaux présents sur le site.

Organisé par le Comité artistique de l’ADDCI pour la 14ème année consécutive, cet événement, gratuit, reliant nature et culture, regroupe aujourd’hui plus de 70 installations, réalisées par des artistes périgourdins, nationaux et internationaux. Leurs installations vont du Land Art proprement dit, c’est-à-dire des œuvres uniquement faites de matériaux trouvés sur place, à l’Art in situ, c’est-à-dire d’œuvres créées en toute ou partie avec des éléments apportés.

15h visite de l’exposition en présence d’artistes, suivie d’un apéritif musical offert par l’ADDCI à 18h suivi d’un buffet façon auberge espagnole apportez votre spécialité.

L’exposition est ouverte tout l’été, accessible le long d’un sentier de 3,5 km ombragé et balisé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08

Causse de l’Isle

Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine caussedelisle@gmail.com

L’événement Inauguration du nouveau parcours Art sur le Causse Mayac a été mis à jour le 2024-03-06 par Isle-Auvézère