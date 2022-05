Inauguration du nouveau parcours Art sur le Causse, 28 mai 2022, .

Inauguration du nouveau parcours Art sur le Causse

2022-05-28 – 2022-05-28

Organisé par le Comité artistique de l’ADDCI pour la douzième année consécutive, cet événement, gratuit, reliant nature et culture, regroupe aujourd’hui 80 installations, dont 15 entièrement nouvelles, réalisées par des artistes périgourdins, nationaux et internationaux. Leurs installations vont du Land Art proprement dit, c’est-à-dire des œuvres uniquement faites de matériaux trouvés sur place, à l’Art in situ, c’est-à-dire d’œuvres créées en toute ou partie avec des éléments apportés.

Inauguration le samedi 28 mai à 15h sur le parking du Causse. Une visite de l’exposition en présence de certains artistes sera suivie d’un apéritif musical offert par l’ADDCI suivi d’un buffet auberge espagnole.

Séquences de danse butô (art vivant né au Japon) avec Laurence Mersegair.

L’exposition est ouverte tout l’été, accessible le long d’un sentier ombragé et balisé.

Exposition de land art sur le Causse. Parcours d’environ 4 km à travers des sentiers de causse, bordés de petits murets, sur lesquels vous pourrez admirer des installations artistiques en lien avec l’environnement, réalisées par les artistes avec des matériaux présents sur le site.

Organisé par le Comité artistique de l’ADDCI pour la douzième année consécutive, cet événement, gratuit, reliant nature et culture, regroupe aujourd’hui 80 installations, dont 15 entièrement nouvelles, réalisées par des artistes périgourdins, nationaux et internationaux. Leurs installations vont du Land Art proprement dit, c’est-à-dire des œuvres uniquement faites de matériaux trouvés sur place, à l’Art in situ, c’est-à-dire d’œuvres créées en toute ou partie avec des éléments apportés.

Inauguration le samedi 28 mai à 15h sur le parking du Causse. Une visite de l’exposition en présence de certains artistes sera suivie d’un apéritif musical offert par l’ADDCI suivi d’un buffet auberge espagnole.

Séquences de danse butô (art vivant né au Japon) avec Laurence Mersegair.

L’exposition est ouverte tout l’été, accessible le long d’un sentier ombragé et balisé.

dernière mise à jour : 2022-05-17 par