Venez nombreux pour l’inauguration du marché du Fabourg de Béthune ! A cette occasion vous découvrirez les nouveaux commerçants ainsi que de nombreuses animations : La smoothy’clette, atelier de fabrication de lessive, dégustation de fleurs et plantes commestibles…. Rendez-vous chaque vendredi de 15h à 19h, avenue Verhaeren devant la mairie de quartier. Inauguration du marché du Faubourg de Béthune parvis de la Mairie de quartier 17 avenue Verhaeren Lille Faubourg de Béthune Nord

