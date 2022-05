Inauguration du musée avec visites guidées Maison Albert Schweitzer, 14 mai 2022 20:00, Gunsbach.

La nuit des musées prolongera cette journée d’inauguration officielle du musée après travaux de restauration et d’extension.

Inauguration officielle du musée après travaux de restauration et d’extension. Animations (lectures bilingue, concerts, promenades commentées) et visites gratuites tout au long de la journée, se prolongeant par la nuit européenne des musées, avec une classe participant à l’opération “La classe, l’œuvre !” qui nous présentera le piano tropical à pédalier d’orgue d’Albert Schweitzer.

Maison où vécut Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix, lors de ses retours d’Afrique. Musée dédié à sa vie, son œuvre, et son éthique du “Respect de la Vie”.

http://www.schweitzer.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonAlbertSchweitzer/

Home where Albert Schweitzer, Nobel Peace Prize winner, lived when he returned from Africa. Museum dedicated to his life, his work, and his ethics of “Respect for Life”. hearing impairment

Inauguración oficial del museo tras obras de restauración y ampliación. Animaciones (lecturas bilingües, conciertos, paseos comentados) y visitas gratuitas durante todo el día, prolongando la noche europea de los museos, con una clase que participa en la operación “La clase, la obra!” que nos presentará el piano tropical de pedal de órgano de Albert Schweitzer.

Sábado 14 mayo, 19:30, 20:00

8 rue de Munster 68140 Gunsbach 68140 Gunsbach Grand Est