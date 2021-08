Wittelsheim Médiathèque de Wittelsheim Haut-Rhin, Wittelsheim Inauguration du mur de photographies de l’artiste Ralph Laurent Médiathèque de Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim

Inauguration du mur de photographies de l’artiste Ralph Laurent Médiathèque de Wittelsheim, 18 septembre 2021, Wittelsheim. Inauguration du mur de photographies de l’artiste Ralph Laurent

Médiathèque de Wittelsheim, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Prise de vue faite, brut de capteur, tel un sculpteur, je façonne l’image afin d’en restituer l’émoi de cet instant suspendu dans la contemplation. Médiathèque de Wittelsheim 4 rue de Cernay 68310 Wittelsheim Wittelsheim Cité Amélie I Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Autres Lieu Médiathèque de Wittelsheim Adresse 4 rue de Cernay 68310 Wittelsheim Ville Wittelsheim lieuville Médiathèque de Wittelsheim Wittelsheim