Inauguration du monument des aviateurs disparus de la France libre Le Tréport, 25 juin 2022, Le Tréport.

Le Tréport Seine-Maritime

9h45, Rassemblement Esplanade des maires : Cheminement vers le monument par la promenade Bruno Garaud.

10h20 : Rassemblement des autorités civiles et militaires ainsi que les personnes à mobilité réduite devant la stèle au Parking du sémaphore.

10h30 : Début de la cérémonie.

11h30 : Jet en mer de la gerbe par la SNSM.

12h30 : Vin d’honneur à la Salle Reggiani.

15h et 17h au Casino du Tréport : Projection du film “La liberté venue du ciel” et du court métrage “Chevaliers du ciel” réalisé par Mme Fléchelle, professeure d’histoire au Collège Rachel Salmona.

Deux expositions visibles en salle de l’Office de Tourisme en gare haute du Funiculaire et au centre des Fontaines à la ville d’Eu :

– Les forces aériennes françaises libres.

– Les français et leur chef le général de Gaulle.

culturel@ville-le-treport.fr +33 2 35 50 55 35

