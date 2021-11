Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne, Sarlat-la-Canéda Inauguration du Marché de Noel Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Installez-vous sur la place de la Liberté et embarquez direction Mexico pour un voyage sonore et visuel inoubliable. Daniel L’Homond, conteur périgourdin, vous dévoilera l’histoire du Père Noel et de son fidèle ami partis à la recherche de bracelets pour les enfants de Sarlat… Ce conte inédit prendra vie dans un mapping vidéo sur les façades des bâtiments de la place. +33 5 53 31 45 45 Une inauguration féérique, à partir de 18h !

Installez-vous sur la place de la Liberté et embarquez direction Mexico pour un voyage sonore et visuel inoubliable. Daniel L’Homond, conteur périgourdin, vous dévoilera l’histoire du Père Noel et de son fidèle ami partis à la recherche de bracelets pour les enfants de Sarlat… Ce conte inédit prendra vie dans un mapping vidéo sur les façades des bâtiments de la place. Mairie de Sarlat

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

