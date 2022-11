INAUGURATION DU MARCHE DE NOËL EN MUSIQUE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

INAUGURATION DU MARCHE DE NOËL EN MUSIQUE

Sarreguemines, 26 novembre 2022

Moselle Sarreguemines Le Marché de Noël s’ouvre en musique dans une ambiance aux allures de souvenirs d’enfance au milieu des Jouets de la Compagnie Remue-Ménage.

Un rendez-vous magique avec un départ en zone piétonne pour une arrivée Place du Marché.

Devant la Maison du Père Noël, Monsieur le Maire, Marc ZINGRAFF, fera son discours inaugural, lançant ainsi la saison de Noël. culture@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/ Compagnie Remue-Ménage

