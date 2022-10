Inauguration du marché de Noël

Inauguration du marché de Noël, 25 novembre 2022, . Inauguration du marché de Noël



2022-11-25 – 2022-11-25 Le marché de Noël sera inauguré avec le discours de Madame la Maire puis, dans une ambiance conviviale, profitez du beau spectacle d’ouverture. Le marché sera ouvert de 18h à 21h. Inauguration du marché de Noël avec le discours de Mme la Maire puis, représentation du spectacle d’ouverture. Marché de Noël ouvert de 18h à 21h. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville