The Place, le mercredi 1 décembre à 09:00

Inauguration du Maker Place The Place by CCI 28 ?Mercredi 1er décembre de 9h à 10h30 ? CCI Eure-et-Loir – 5 bis avenue Marcel Proust à Chartres L’inauguration sera l’occasion de faire découvrir le Maker Place et d’expliquer le programme d’animation qui y sera mis en place. Au programme : ▶️ 9h – Discours d’introduction ▶️ 9h15 – Un nouvel espace d’innovation et d’expérimentation par Sylvie Lottin (animatrice du Maker Place) ▶️ 9h45 – Présentation du programme d’animation par Rheinart Charles-Henry (responsable de The Place by CCI 28) ▶️ 10h – Visite du Maker Place et café networking

Inscription gratuite et obligatoire : http://urlr.me/843Rq

The Place 5 Bis Av. Marcel Proust, 28000 Chartres

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T10:30:00

