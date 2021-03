Sénarens Abeille et Coccinelle Sénarens Inauguration du magasin « Abeille et coccinelle » Abeille et Coccinelle Sénarens Catégorie d’évènement: Sénarens

Nous avons l’immense plaisir de vous accueillir le samedi 20 mars jour du printemps ! pour l’inauguration du magasin de « abeille et coccinelle » au lieu dit Peyron à Sénarens. A11h30 un apéritif vous sera offert ! dans une super ambiance ! on vous attend avec impatience ! ( annulé en cas de mauvais temps). La cagnotte participative n’est pas terminée!

[https://www.ulule.com/pour-quabeille-et-coccinelle…/](https://www.ulule.com/pour-quabeille-et-coccinelle…/) Une nouvelle entreprise locale qui propose des fleurs, du miel, des sapins de Noel, des cadeaux originaux en lien avec la nature et surtout de la bonne humeur ! Abeille et Coccinelle 31430 Sénarens Sénarens

