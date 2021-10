Briouze Briouze Briouze, Orne Inauguration du livret du chemin botanique de la Marrière de Briouze Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Orne

Inauguration du livret du chemin botanique de la Marrière de Briouze Briouze, 6 novembre 2021, Briouze. Inauguration du livret du chemin botanique de la Marrière de Briouze 2021-11-06 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-06 route de Domfront Chemin de la Marrière

Briouze Orne Briouze Ce chemin botanique existe depuis 1997. En 2017, il est nettoyé et redécouvert par les habitants. Suite à ses travaux, un livret pédagogique voit le jour.

