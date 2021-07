INAUGURATION DU LABYRINTHE : LOST IN SAINT-LOUP-DU-DORAT Saint-Loup-du-Dorat, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Loup-du-Dorat.

INAUGURATION DU LABYRINTHE : LOST IN SAINT-LOUP-DU-DORAT 2021-07-10 – 2021-07-10 Route de Ballée RD 24

Saint-Loup-du-Dorat Mayenne Saint-Loup-du-Dorat

Le samedi 10 juillet, rendez-vous à Saint-Loup du Dorat pour l’inauguration du labyrinthe « Lost in Saint-Loup-du-Dorat ». Pour l’occasion, la Cie Triple Buse présentera son spectacle « Java de Toi » :

La famille POULENJARD vous présente Java De Toi, une guinguette d’antan où l’on danse et chante l’amour, la joie, l’amitié et la tendresse.

Vous ne serez pas à l’abri d’assister à un petit désaccord ou deux, pas facile de travailler en famille. Solange pousse la chansonnette, la ritournelle, Titi gazouille aussi mais surtout il gratte et Raymond donne le tempo.

Nos trois gaillards vous ont concocté un répertoire élégant et revisité, qui oscille entre java, jazz, rock et adaptation.

Venez ré-entendre et fredonner à cœur déployé les standards d’une époque révolue.

+33 6 82 60 77 90 https://www.facebook.com/Labyrinthechezalice/

