Paris Jardin Saint Fargeau Paris Inauguration du jardin Paule Minck Jardin Saint Fargeau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inauguration du jardin Paule Minck Jardin Saint Fargeau, 28 avril 2021-28 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 28 avril 2021

de 14h30 à 15h30

gratuit

Dans le cadre des commémorations des 150 ans de la Commune, le jardin Saint-Fargeau prendra le nom de Paule Minck, figure éminente de la Commune de Paris. Paule Minck est une femme de lettres et militante féministe qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits des femmes, notamment ceux des travailleuses. Elle fonde en 1868 la « Société fraternelle de l’ouvrière », organisation mutualiste féministe révolutionnaire, puis adhère à l’association Internationale des travailleurs. Figure éminente de la Commune de Paris en 1871, elle anime entre autres des clubs révolutionnaires, ouvre une école professionnelle gratuite dans l’église Saint-Pierre de Montmartre et collabore avec Louise Michel et Sophie Poirier au Comité de vigilance de Montmartre. Elle parvient à échapper à la répression de la Commune et s’enfuit en Suisse. Elle revient en France à la proclamation de l’amnistie des Communards et meurt en 1901. Le jardin choisi pour rendre hommage à Paule Minck est le jardin Saint-Fargeau. Ouvert au public en mars 2019, ce jardin doté d’une superficie de 1630m2 est situé dans un quartier du 20ème arrondissement qui souffrait d’un réel déficit d’espaces verts. Événements -> Autre événement Jardin Saint Fargeau 50 rue Saint Fargeau Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (81m) 3bis : Pelleport (522m)

Contact :mairie du 20e https://mairie20.paris.fr/ https://m.facebook.com/Mairiedu20/ https://twitter.com/Mairiedu20 Événements -> Autre événement Plein air

Date complète :

2021-04-28T14:30:00+02:00_2021-04-28T15:30:00+02:00

Mairie du 20°

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Jardin Saint Fargeau Adresse 50 rue Saint Fargeau Ville Paris