**Samedi 25 septembre 2021, de 10h à 17h, la Maison des Aînés vous invite à découvrir le nouveau jardin partagé !** Ouvert à toutes et à tous, il est entretenu par des bénévoles et permet l’organisation de multiples activités pour tous les âges. À cette occasion, Jacques Hostyn, peintre villeneuvois, expose et met en vente une centaine de ses oeuvres. Remportez l’une d’entre elles lors d’une tombola organisée au profit de l’association « Les enfants de Cosette ». ### Au programme * 10h à 12h : Inauguration du jardin partagé * 11h : Verre de l’amitié en présence de Monsieur le Maire et dégustation des produits du jardin * 16h : Tirage au sort de la tombola et remise du don à l’association « Les enfants de Cosette » Toute la journée : jeux flamands, atelier du petit jardinier, ateliers cuisine (gaufres, jus de pomme, soupe…), stand de crêpes. Animation musicale par une accordéoniste. ### Renseignements Service municipal des Aînés à la Maison des Aînés 2 rue de la Station, place de la République Quartier Annappes 03 28 77 45 20 [[aines@villeneuvedascq.fr](mailto:aines@villeneuvedascq.fr)](mailto:aines@villeneuvedascq.fr) Samedi 25 septembre 2021, de 10h à 17h, la Maison des Aînés vous invite à découvrir le nouveau jardin partagé ! Maison des Aînés 2 Rue de la Station 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

