La Mairie du 11e arrondissement organisera un temps mémoriel en attribuant les noms de Louise Talbot et Augustin Avrial à l’espace vert situé au 31 rue Bréguet. Elle rendra ainsi hommage à ce couple militant du 11e qui s’engagea pour faire progresser les valeurs de la Commune. Louise Talbot et Augustin Avrial vécurent dans le 11e arrondissement : rue du Chemin Vert, rue Sedaine, ou encore au 37 de la rue Bréguet, à deux pas du jardin qui portera désormais leurs noms. Ensemble, ils formèrent un couple militant. En 1868, Augustin Avrial, mécanicien de profession, fonda la Chambre syndicale de sa corporation, l’une des plus importantes à l’époque. En 1869, il adhéra à l’Association internationale des travailleurs ; et en 1870, ils furent avec Louise Talbot parmi les premiers signataires du manifeste contre la guerre, adressé aux prolétaires de tous les pays. Fidèles à leurs idéaux, ils participèrent tous deux activement à la Commune de Paris. Augustin Avrial fut notamment l’un des sept élus du 11e arrondissement au Conseil de la Commune. Il prit également place sur les barricades lors de la Semaine sanglante. Pour leur participation à cette insurrection, ils seront contraints à l’exil. Exilé à Londres, Augustin Avrial sera condamné à mort par contumace. Quant à Louise Talbot, elle sera arrêtée en juin 1871, à Tergnier, alors qu’elle essayait de gagner la Belgique. La Mairie du 11e a souhaité honorer leurs mémoires, eux qui se sont engagés toute leur vie pour faire progresser l’idéal républicain, ainsi que les valeurs de l’humanisme. Événements -> Autre événement Jardin Louise Talbot et Augustin Avrial (ex jardin Bréguet) 31 rue Bréguet Paris 75011

