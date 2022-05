Inauguration du jardin La Friche du Vaudoy Jardin la Friche du Vaudoy Brie-Comte-Robert Catégories d’évènement: Brie-Comte-Robert

Après 3 ans de concertation avec les habitants et des travaux reportés par la crise sanitaire, le jardin La Friche du Vaudoy voit enfin le jour ! Pour marquer l’ouverture du jardin au public, un événement d’inauguration permettra de venir découvrir le parc entièrement imaginé par les habitants, dans le respect des valeurs de protection de la nature et de bien-être. A cette occasion, il sera possible de rencontrer les “défricheurs”, ces habitants qui ont imaginé le jardin à l’image des enjeux de protection de la nature et du vivre ensemble. Venez découvrir les plantes méllifères et les choix paysagers, participer à la plantation du potager ou à une expérience artistique de graff végétal… Des temps festifs (musique, jeux, animations) seront également proposés tout au long de la journée. Pour clore la journée, une projection en plein air diffusera un film dédié à la nature.

Entrée libre sur toute la journée

Inauguration du jardin participatif La Friche du Vaudoy après 3 ans de concertation. Une occasion unique de découvrir un écrin de verdure en pleine ville, entièrement imaginé par les habitants. Jardin la Friche du Vaudoy 28 rue du parc des sports 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne

