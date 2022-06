Inauguration du Jardin des 4 saisons Quessoy, 4 juin 2022, Quessoy.

Inauguration du Jardin des 4 saisons espace associatif et culturel 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy

2022-06-04 – 2022-06-04 espace associatif et culturel 19 Rue de l’Hôtel Giraud

Quessoy 22120

Déjà fréquenté par les écoles, le Jardin des 4 saisons s’ouvre à l’ensemble des Quessoyais pour devenir également un lieu intergénérationnel, d’échanges et de partage.

Une journée d’animation et de festivité viendra faire écho à la journée mondiale de l’environnement.

Un programme riche :

– 10h – 12h : atelier compostage avec l’association « vert le jardin »

– 12h : inauguration suivi d’un pot (prévoir son pique nique)

– 14h – 17h : de nombreuses animations : atelier tressage, coin lecture, Land Art,……

– 15h30 : conte sur le monde des abeilles par René Wallior

Le jardin continue actuellement son évolution, et lors des vacances scolaires d’avril une fresque a été réalisée avec la participation des jeunes de la commune. Cette réalisation vient compléter le dispositif de communication autour du jardin : création d’une mascotte (le hérisson), élaboration de panneaux pédagogiques, fléchage depuis le bourg…

+33 2 96 42 30 03 https://www.quessoy.com/Inauguration-jardin-pedagogique-intergenerationnel-samedi-juin_fiche_589.html

Déjà fréquenté par les écoles, le Jardin des 4 saisons s’ouvre à l’ensemble des Quessoyais pour devenir également un lieu intergénérationnel, d’échanges et de partage.

Une journée d’animation et de festivité viendra faire écho à la journée mondiale de l’environnement.

Un programme riche :

– 10h – 12h : atelier compostage avec l’association « vert le jardin »

– 12h : inauguration suivi d’un pot (prévoir son pique nique)

– 14h – 17h : de nombreuses animations : atelier tressage, coin lecture, Land Art,……

– 15h30 : conte sur le monde des abeilles par René Wallior

Le jardin continue actuellement son évolution, et lors des vacances scolaires d’avril une fresque a été réalisée avec la participation des jeunes de la commune. Cette réalisation vient compléter le dispositif de communication autour du jardin : création d’une mascotte (le hérisson), élaboration de panneaux pédagogiques, fléchage depuis le bourg…

espace associatif et culturel 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy

dernière mise à jour : 2022-05-28 par