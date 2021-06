Inauguration du Jardin de Valérien de Sénéo Jardin de Valérien – Sénéo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nanterre.

Inauguration du Jardin de Valérien de Sénéo

Jardin de Valérien – Sénéo, le samedi 3 juillet à 14:00

A partir de 14h, profitez de la visite du jardin et des animations : grand jeu de piste, quizz, bar à eaux. Et inscrivez-vous aux ateliers (adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans) : – Découverte du jardinage écologique au potager par l’association ESPACES – Découverte du monde des abeilles sur le rucher pédagogique par l’association Pikpik environnement – Construction d’abris à insectes dans le jardin par l’OPIE – Construction de nichoirs à oiseaux qui seront installés dans les arbres du parc par l’association Répar’tout et Cie Ouvert à tous gratuitement mais principalement destiné aux jeunes écoliers et aux familles, ce nouvel espace éco-pédagogique est une occasion d’éduquer les jeunes à la présence de l’eau et de la biodiversité en ville tout en les sensibilisant à la problématique du changement climatique et de ses conséquences.

gratuit

Rendez-vous pour l’inauguration officielle du jardin de Valérien qui s’est donné pour mission d’éveiller les consciences sur la rareté de la ressource en eau et son caractère vital et précieux!

Jardin de Valérien – Sénéo 304 rue Paul Vaillant Couturier 92000 NANTERRE Nanterre Quartier du Plateau – Mont-Valérien Hauts-de-Seine



