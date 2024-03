Inauguration du jardin de Nicole Gauthier Maison Nicole Gauthier Nancy Nancy, vendredi 31 mai 2024.

Inauguration du jardin de Nicole Gauthier Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Maison Nicole Gauthier Nancy gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

La visite du Jardin de Nicole Gauthier est accessible gratuitement. Vous y découvrirez également ses tableaux inspirés par les massifs floraux que Nicole avait tant pris soin de cultiver. Au cours de ces 3 jours d’inauguration, un certain nombre d’animations seront organisées.

La semaine suivante du lundi 3 au vendredi 7 juin: Programmation de stages (Photographier une fleur, Cyanotype, Croquis dans le jardin, Bouquet japonais, Aquarelle,etc)

Inscription obligatoire aux différents stages. formulaires téléchargeables sur le site de l’association : https://associationdesartisteslorrains.com

Maison Nicole Gauthier Nancy 101 Avenue de Strasbourg NANCY Nancy 54100 Saint-Pierre – René II – Bonsecours Meurthe-et-Moselle Grand Est 0638465550 https://associationdesartisteslorrains.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100067548266208;https://www.instagram.com/artistes_lorrains/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 0638465550 »}] [{« link »: « https://associationdesartisteslorrains.com »}] L’association des Artistes Lorrains

Une histoire

Un lieu

Un évènement

L’Association des Artistes Lorrains, créée en 1892 par Charles Gratia, peintre pastelliste, a compté parmi ses membres de nombreux grands noms de l’Ecole de Nancy : Victor Prouvé, Jacques Majorelle, Émile Friant, les frères Voirin, Étienne Cournault…Ainsi, toutes les disciplines des Arts Plastiques y sont représentées avec les vitraillistes (Pierre Benoît, Georges Bassinot, Jacques Grüber) et les graveurs (Michel Jamar, André Jacquemin, Claude Weisbuch, Raymond Simonin).

Depuis, promouvoir l’art reste la vocation immuable de l’association des Artistes Lorrains à travers son exposition unique dans la région du Grand Est, ainsi que l’enseignement dispensé à l’Académie du 101. Dans la Maison Nicole Gauthier et son Jardin, dont elle a hérités, au 101 avenue de Strasbourg à Nancy, l’association propose des cours et des stages de dessin, gravure, peinture, sculpture, taille de pierre ou encore des conférences-débats sur l’Art.

Les 31 mai et 1-2 juin prochains, aura lieu l’inauguration du jardin restauré à l’identique de celui dans lequel sa propriétaire, Nicole Gauthier aimait y trouver l’inspiration et peindre ses célèbres bouquets. Sur une superficie de 1 500 m2 environ, 2 500 plants ont retrouvés leur place initiale à côté des arbres fruitiers préservés, grâce aux archives et à l’implication des services de la ville de Nancy. Nous sommes heureux de rendre hommage à notre artiste bienfaitrice !

Au cours de cette évènement et durant la semaine qui suivra, plusieurs animations seront programmées dans le jardin : expositions, conférences, démonstrations, stages d’aquarelle, de céramique, croquis, cyanotype, dessin, gravure, photographie, etc. Bus ligne 2 arrêt Vic

Parking Olry boulevard Lobau

©image personnelle