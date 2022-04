Inauguration du Jardin d’Alysses Bouxwiller, 8 mai 2022, Bouxwiller.

Inauguration du Jardin d’Alysses Bouxwiller

2022-05-08 15:00:00 – 2022-05-08

Bouxwiller Bas-Rhin

Inauguration du jardin sur la place du Château / dimanche 8 mai 15h

Dans le cadre du grand marché de printemps de Bouxwiller, Venez découvrir le “jardin d’Alysses” avec les plantations et les réalisations artistiques de nos écoles, de l’EHPAD, de l’APH des Vosges du Nord et l’association Kichegarte et des Producteurs de fruits et Distillateurs de Bouxwiller et Environs.

