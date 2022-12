Inauguration du Festival Taol Kurun Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Kenaozet e vez ar festival Taol Kurun gant Ti ar vro Bro Kemperle, he izili ha kevelerien ensavadurel ar vro.

E-pad an abadenn e vo ur brezegenn diwar-benn an diskouezadeg Fantastiques territoires kinniget gant Maner Kernot ha da welout betek an 10 a viz Kerzu 2023. Le festival Taol Kurun est organisé par l’association Ti ar vro Bro Kemperle accompagné par son réseau d’associations adhérentes et de nombreux partenaires institutionnels.

Le festival Taol Kurun est organisé par l'association Ti ar vro Bro Kemperle accompagné par son réseau d'associations adhérentes et de nombreux partenaires institutionnels.

À l'occasion de l'inauguration aura lieu la présentation de l'exposition Fantastiques créatures à voir au Manoir de Kernault jusqu'au 10 décembre 2023.

