Cossé-le-Vivien Mayenne Pour bien débuter cette nouvelle édition des Embuscades, rendez-vous au jardin public de Cossé-le-Vivien le samedi 25 septembre dès 14h15. Au programme :

– Cie Chat’pitres : Il faudra s’allonger sur le macadam… (Théâtre de rue / 45 mn)

– Mouv’n’Brass : Coup de sueur sur le dancefloor (Fanfare / 30mn )

– Julot Cousins : Hula Hoopla (Funambule circassien / 15mn)

– Cie M’zêle : Jozette Saison 2 (Jongleuse chic et décalée / 35mn)

