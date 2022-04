Inauguration du Festival du Printemps des Cartes – Rencontre, déambulation, expositions MJC Claude Nougaro, 19 mai 2022, Montmorillon.

MJC Claude Nougaro, le jeudi 19 mai à 18:00

Bienvenue au Printemps des Cartes ——————————— ### Un festival de ### cartographie et de représentation géographiques ### ouvert à toutes et à tous! Le Printemps des Cartes, est un festival qui rassemble habitants, citoyens, artistes, publics scolaires (du primaire à l’Université), enseignants, chercheurs, entrepreneurs, curieux de tous âges, monde associatif et collectivités, autour des cartes géographiques ! Cartographes, géographes, écrivains, historiens, romanciers, urbanistes, philosophes, plasticiens, dessinateurs… pratiquent la cartographie et viennent échanger à Montmorillon dans la Vienne. Le Festival n’a pas choisi de poser ses valises à Montmorillon au hasard. Située dans le département de la Vienne, cette commune de plus de 6 000 habitants, traversée par la Gartempe, est le berceau des cartes Rossignol qui ont longtemps orné les murs des écoles françaises. Aujourd’hui, Montmorillon est connue à travers la « Cité de l’écrit et des métiers du livre », un centre ancien regroupant des librairies indépendantes proposant d’innombrables ouvrages et créations artistiques, ainsi que de nombreux cafés et restaurants conviviaux. L’évènement est organisé depuis 2018, par un collectif qui regroupe l’Université de Poitiers, L’Espace Mendès France Poitiers et la MJC Claude Nougaro de Montmorillon. [www.printempsdescartes.fr](http://www.printempsdescartes.fr)

Entrées gratuites – Attention places limitées !

MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne



