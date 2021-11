Stiring-Wendel Stiring-Wendel Moselle, Stiring-Wendel INAUGURATION DU FESTIVAL DE L’AVENT Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: Moselle

2021-11-28 16:30:00 16:30:00 – 2021-11-28

Stiring-Wendel Moselle Stiring-Wendel Inauguration du Festival de l’Avent proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Forbach, Place de Wendel, devant la mairie de Stiring-Wendel à partir de 16h30. L’Harmonie Municipale de Diebling sera présente pour interpréter les plus belles musiques de Noël. Entrée gratuite, présentation du pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 03.87.85.02.43. +33 3 87 85 02 43 http://www.festivaldelavent.fr/ OT FORBACH

