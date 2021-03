Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse INAUGURATION DU FESTIVAL CINELATINO AVEC DJ NO BREAKFAST Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne INAUGURATION DU FESTIVAL 19h: Dj set live avec DJ No Breakfast

20h30: live sur Facebook et You Tube (Cérémonie d’ouverture du festival)

21h à 00h: film d’ouverture en accès libre Heroic Losers de Sébastian Borensztein

Voir le film sur: https://online.cinelatino.fr/page/inauguration-du-festival/ Quel meilleur moyen pour bien débuter la 33e édition de Cinélatino que de commencer en musique avec les meilleurs disques vinyles latinoaméricains de DJnobreakfast ?

