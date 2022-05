Inauguration du circuit des écrivains de langue picarde à Vermand : Pierre-Louis Gosseu Vermand, 21 mai 2022, Vermand.

2022-05-21 11:30:00 – 2022-05-21

Vermand Aisne Vermand

En partenariat avec la commune de Vermand, l’Agence régionale de la langue picarde est heureuse de vous inviter à l’inauguration de la deuxième phase du Circuit des écrivains de langue picarde le Samedi 21 mai, à Vermand. Pierre-Louis Gosseu est un des principaux auteurs de langue picarde du 19e siècle. Républicain convaincu, ses lettres publiées dans le journal Le Guetteur de Saint-Quentin, dénonçaient le roi et la monarchie. La publication du premier volume des Lettres picardes en 1845 a été un événement qui a marqué les contemporain. Aujourd’hui, alors que la langue picarde va pouvoir être enseignée dans les écoles, Pierre-Louis Gosseu, ch’paysan d’Vermeind, est sorti de l’oubli dans lequel le temps l’avait injustement jeté. Un circuit permettant de découvrir son oeuvre et d’écouter des extraits de ses textes en picard, sera inauguré à Vermand ce samedi 21 mai. Inauguration du circuit se déroulera à 11h30 heures face à la mairie avec le dévoilement des panneaux qui vont jalonner le parcours. nLectures scénarisés de textes de Pierre-Louis Gosseu seront proposés par Brigitte Glowacki, de la troupe Chés Leups d’Licourt, et Marie-Paule et Jean-Pierre Darras de la troupe Clara et Bistoule. La réédition des Lettres picardes en version bilingue français/picarde sera également présentée à l’issue de la cérémonie. Tous les événements sont accessibles gratuitement sous réserve des conditions sanitaires. nPlus de détails sur www.languepicarde.fr

contact@languepicarde.fr

Vermand

