Inauguration du circuit des 4 clochers Courbes Courbes Catégories d’évènement: Aisne

Courbes

Inauguration du circuit des 4 clochers Courbes, 1 mai 2022, Courbes. Inauguration du circuit des 4 clochers Courbes

2022-05-01 – 2022-05-01

Courbes Aisne Courbes Rendez-vous le dimanche 1er mai à Courbes qui organise en partenariat avec les communes du Pays de la Serre (Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon, Pont-à-Bucy), associés aux Amis du Patrimoine de Nouvion-le-Comte, l’inauguration du circuit des 4 clochers. Au programme :

Pour découvrir les 12km du circuit, un départ est donné à 9h au stade de Nouvion-et-Catillon et pour les joggeurs le départ sera à 10h.

Pour les promeneurs, des rendez-vous libres seront échelonnés dans chaque village du circuit.

À 10h00 : café de bienvenue à la mairie de Nouvion-le-Comte suivi de la découverte des trésors historiques de l’église gothique du XIIIe siècle.

À 12h00 : inauguration à Nouvion-et-Catillon du circuit suivi d’un pique-nique (chacun apporte son panier).

À 14h00 : visite commentée de l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon

À 16h00 : visite commentée de l’église romane de Courbes, et à 16h30 un gouter sera offert par la commune de Courbes. Une balade autour des étangs vous sera proposé. Informations au 03 23 56 54 17 Rendez-vous le dimanche 1er mai à Courbes qui organise en partenariat avec les communes du Pays de la Serre (Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon, Pont-à-Bucy), associés aux Amis du Patrimoine de Nouvion-le-Comte, l’inauguration du circuit des 4 clochers. Au programme :

Pour découvrir les 12km du circuit, un départ est donné à 9h au stade de Nouvion-et-Catillon et pour les joggeurs le départ sera à 10h.

Pour les promeneurs, des rendez-vous libres seront échelonnés dans chaque village du circuit.

À 10h00 : café de bienvenue à la mairie de Nouvion-le-Comte suivi de la découverte des trésors historiques de l’église gothique du XIIIe siècle.

À 12h00 : inauguration à Nouvion-et-Catillon du circuit suivi d’un pique-nique (chacun apporte son panier).

À 14h00 : visite commentée de l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon

À 16h00 : visite commentée de l’église romane de Courbes, et à 16h30 un gouter sera offert par la commune de Courbes. Une balade autour des étangs vous sera proposé. Informations au 03 23 56 54 17 +33 3 23 56 54 17 Rendez-vous le dimanche 1er mai à Courbes qui organise en partenariat avec les communes du Pays de la Serre (Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon, Pont-à-Bucy), associés aux Amis du Patrimoine de Nouvion-le-Comte, l’inauguration du circuit des 4 clochers. Au programme :

Pour découvrir les 12km du circuit, un départ est donné à 9h au stade de Nouvion-et-Catillon et pour les joggeurs le départ sera à 10h.

Pour les promeneurs, des rendez-vous libres seront échelonnés dans chaque village du circuit.

À 10h00 : café de bienvenue à la mairie de Nouvion-le-Comte suivi de la découverte des trésors historiques de l’église gothique du XIIIe siècle.

À 12h00 : inauguration à Nouvion-et-Catillon du circuit suivi d’un pique-nique (chacun apporte son panier).

À 14h00 : visite commentée de l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon

À 16h00 : visite commentée de l’église romane de Courbes, et à 16h30 un gouter sera offert par la commune de Courbes. Une balade autour des étangs vous sera proposé. Informations au 03 23 56 54 17 Jérôme Halâtre – OT Coeur de Picard

Courbes

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Courbes Autres Lieu Courbes Adresse Ville Courbes lieuville Courbes Departement Aisne

Courbes Courbes Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courbes/

Inauguration du circuit des 4 clochers Courbes 2022-05-01 was last modified: by Inauguration du circuit des 4 clochers Courbes Courbes 1 mai 2022 Aisne Courbes

Courbes Aisne